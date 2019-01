BVB-Star Reus meldet sich fit fürs Hannover-Spiel

Marco Reus von Borussia Dortmund ist nach überstandenen Sprunggelenksproblemen bereit für einen Liga-Einsatz gegen Hannover 96 am Samstag (26.01.2019). "Er hat die ganze Woche trainiert - auch am Montag, als die Mannschaft frei hatte. Es geht ihm gut" , versicherte Trainer Lucien Favre am Donnerstag. Reus war vor dem Rückrundenstart bei RB Leipzig im Training umgeknickt. Auch in der Innenverteidigung wird Favre bald wieder mehr Optionen haben.