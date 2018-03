In der Nachspielzeit wurden die Frankfurter dann zunächst für ihre Moral belohnt und kamen durch Danny Bluhm zum Ausgleich. Doch in der 94. Minute setzte Dortmund noch einen drauf und kam durch ein sehenswertes Tor von Batshuayi zum glücklichen 3:2-Erfolg. "Wir haben ein Superspiel geboten - Riesen-Kompliment an die Mannschaft" , meinte Boateng trotz der Niederlage und gab zu: "Wir wollten nach dem 2:2 noch auf Sieg spielen, da hätten wir natürlich cleverer agieren müssen. Aber es zeigt den Willen, der in unserem Team steckt."

Frankfurt jetzt ins Derby

Die Dortmunder fahren nun am Donnerstag (15.03.18) nach Salzburg, um doch noch das Viertelfinale in der Europa League zu erreichen. In der Liga geht es dann am nächsten Sonntagmittag gegen Hannover 96, die Frankfurter treten tags zuvor zum Derby in Mainz an.