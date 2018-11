- Nur in einem den letzten elf Duelle in Dortmund schoss der BVB mehr als ein Tor, während die Münchner allein in ihren letzten vier Heimpartien gegen Dortmund 17 Treffer erzielten. Sie weisen gegen Dortmund aber mit durchschnittlich 1,67 Punkten ihre schlechteste Bilanz unter den aktuellen Bundesligisten auf und blieben in der Hälfte ihrer letzten acht Auftritte in Dortmund ohne Torerfolg. Den Schwarz-Gelben reichten drei der letzten vier 1:0-Führungen gegen den Rekordmeister nicht zum Sieg.

- Der frühere Dortmunder Robert Lewandowski schoss in 15 Pflichtspielen gegen den Ex-Klub zwölf Tore und traf in den beiden Ligaduellen der vergangenen Saison insgesamt viermal.

- Mit dem besten Angriff der Liga schossen die Dortmunder im Schnitt drei Tore pro Spiel, während der München mit zwölf Treffern weniger nur an sechster Stelle der Angriffsreihen liegt. Allein in Halbzeit zwei erzielten die Westfalen mehr Treffer (19) als die 18 der Bayern in der kompletten Spielzeit, obwohl Dortmund 48 Torschüsse weniger abgab. Beim 0:0 gegen Wolfsburg am 14. Januar 2017 blieb der BVB letztmals zu Hause ohne Torerfolg. Der BVB erspielte sich bislang 20 Großchancen, die Bayern nur 13.

- Mit zehn Gegentoren hat Dortmund einen Treffer weniger kassiert als die Bayern. Allerdings hat der BVB deutlich mehr Torschüsse zugelassen, die tatsächlich auf das Tor kamen (41) als der Rekordmeister (22.). Die letzten acht Schüsse, die Bayern-Torhüter Manuel Neuer auf sein Tor bekam, landeten im Netz.

- Das letzte Duell in der vergangenen Saison hatte einen klaren Sieger. Die Bayern gewannen ihr Heimspiel am 28. März 2018 mit 6:0 und demütigten ihren im Titelrennen bereits weit abgeschlagenen Rivalen. Robert Lewandowski war mit drei Treffern erfolgreich, die weiteren Tore steuerten James Rodriguez, Thomas Müller und Franck Ribéry bei.

dpa/sid/red | Stand: 08.11.2018, 10:00