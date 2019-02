Gegenläufiger könnten die Kurven kaum sein. Leverkusen hat zwar zuletzt in DFB-Pokal und Europa League enttäuscht, aber in der Bundesliga holte Bayer vier Siege in Folge – unter anderem gegen Bayern München – und schoss dabei 13 Tore. Das Bosz-System läuft bisher in der Liga wie am Schnürchen.



Ganz anders die Borussia: Fünf Pflichtspiele in Folge hat der BVB nicht gewonnen und dabei, außer zuletzt in Nürnberg, auch reichlich Tore eingeschenkt bekommen. Dadurch ist der Vorsprung des Tabellenführers auf Bayern München rasant zusammen geschmolzen. Da ist es schon fast ein Fun Fact, dass Dortmund aktuell mit sechs ungeschlagenen Spielen in der Liga in Folge die beste Serie aller Bundesligisten vorzuweisen hat.

Video starten, abbrechen mit Escape Zorc: "Haben genug Grund, selbstbewusst zu sein" | Sportschau | 23.02.2019 | 00:21 Min. | Verfügbar bis 02.03.2019 | Das Erste