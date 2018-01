Wechselgerüchte reißen nicht ab

Begleitet wird die Diskussion in der Winterpause von den inzwischen üblichen Gerüchten über den bevorstehenden Abgang des Stürmers. Angeblich, so hieß es aus China, würde der BVB ihn für 72 Millionen Euro zum dortigen Erstligisten Guangzhou ziehen lassen. Diese Meldung wurde von der Klubführung zwar umgehend dementiert. Im vergangenen Dezember war zudem bekannt geworden, dass der Kontrakt mit Aubameyang stillschweigend um eine weitere Saison bis 2021 verlängert worden war. Doch Aubameyang selbst hält die Gerüchte immer wieder am Laufen, vorzugsweise in Interviews mit französischsprachigen Medien. Mit deutschen Journalisten spricht Aubameyang nicht, wie die WAZ zuletzt beklagte. Das Beste, wohl auch für ihn selbst, wäre, wenn er bald wieder Tore für sich sprechen lassen würde.