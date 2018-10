Dani Carvajal ist bei Real Madrid unumstritten. Der rechte Verteidiger ist Stammspieler beim Champions-Leauge-Sieger und in der spanischen Nationalmannschaft. Den entscheidenden Karrieresprung aber legte der inzwischen 26-Jährige in der Bundesliga hin, als er 2013 auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen wechselte und nach einer überzeugenden ersten Saison per Option vorzeitig von Real zurückgeholt wurde.

Diese Erfolgsgeschichte scheint sich nun bei Borussia Dortmund zu wiederholen. Im Sommer kam mit Achraf Hakimi, Carvajals Konkurrent auf der rechten Abwehrseite von Real Madrid, auf Leihbasis zum BVB. Die Leihe des 19-Jährigen geht über zwei Jahre, über mögliche Optionen für beide Vereine gibt es nur Spekulationen.

Piszczek auf der rechten Seite verdrängt

Sportlich ist dieser Transfer bereits ein Erfolg. Seit dem fünften Spieltag hat Hakimi Routinier Lukasz Pizsczek in Lucien Favres Startelf verdrängt und sorgt seitdem für Furore. In jedem seiner drei Bundesligaeinsätze war der Marokkaner an einem Tor beteiligt. Nach nur 270 Bundesliga-Minuten steht er bereits bei drei Scorerpunkten (ein Tor, zwei Vorlagen) und damit auf einer Stufe mit Arjen Robben, James Rodriguez und Franck Ribéry.