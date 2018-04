Diskussionen von Spielern und aufgebrachten Fans sieht man in der Fußball-Bundesliga gewöhnlich bei Klubs, die wichtige Spiele im Abstiegskampf verlieren. Vor der Nordkurve im Borussia-Park von Mönchengladbach gab es diese Szenen am Samstag nach dem Sieg gegen Hertha BSC, der die Borussia zumindest wieder in die Nähe der Europapokal-Plätze brachte.