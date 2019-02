Die Bochumer nahmen den Unmut der Fans als Ansporn, die zweite Halbzeit überlegen zu gestalten. Doch gefährlich wurden sie nur selten vor das Paderborner Tor. Robbie Kruse scheiterte an Gäste-Keeper Leopold Zingerle (63.). Ansonsten scheiterten viele Angriffe des VfL schon im Ansatz. Doch in der Schlussphase gelang Hinterseer dann doch noch der Anschlusstreffer. Chung Yong Lee verlängerte eine Flanke mit dem Kopf und am hinteren Pfosten musste der VfL -Angreifer den Ball nur noch über die Linie drücken (79.), stand dabei jedoch wohl knapp im Abseits. Die Bochumer rannten danach weiter an, doch die Gäste retteten den Sieg über die Zeit.

Mit 34 Punkten ist der SC Paderborn jetzt mit 34 Punkten Tabellenfünfter. Am kommenden Freitag (15.02.2019) treffen die Ostwestfalen daheim auf den Tabellenzweiten 1. FC Köln (39). Der VfL Bochum spielt einen Tag später beim FC Ingolstadt 04.