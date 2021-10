Bochums Manuel Riemann - Cooler Keeper mit Führungsformat

Riemann in einer Reihe mit Zumdick und van Duijnhoven

Riemann ist ein echter Spätstarter, schaffte erst mit 32 Jahren den Sprung in die Bundesliga. Ganz offensichtlich war das aber noch nicht zu spät, um in Bochum nachhaltig Eindruck zu hinterlassen. Kein Wunder, mit seinem Tor ballerte er nicht nur seine Mannschaft ins Achtelfinale des DFB-Pokals, sondern sich selbst auch in die Herzen der Fans, die ihn nach Schlusspfiff lauthals feierten.

Schon in der Vergangenheit hatte Bochum einige starke Männer zwischen den Pfosten. Ralf "Katze" Zumdick etwa, der für seinen VfL insgesamt 283 Liga-Partien absolvierte. Oder Rein van Duijnhoven, der in der Saison 2003/04 in 13 Heimspielen hintereinander ohne Gegentor blieb. Riemann reiht sich in die Liste der VfL-Helden nun nahtlos ein.

Denn der gebürtige Mühldorfer hat nicht nur eine große Klappe und spricht die Fehler im Team gerne lautstark an. Er übernimmt auch Verantwortung und hat als Mensch das Format zu einer echten Führungsfigur. Das hat das Pokalspiel einmal mehr bewiesen.

Echte Größe nach Abpfiff der Partie

Als die Partie entschieden und die Feierlichkeiten im vollen Gange waren, zeigte Riemann einmal mehr, was er für ein starker Typ ist. Er stieg auf den Zaun und stimmte Sprechchöre für Ersatzkeeper Michael Esser an, der die Bochumer mit seinen Paraden überhaupt erst in die Entscheidung vom Punkt gerettet hatte.

