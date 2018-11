Nach zuletzt drei Remis in Folge will Bochum wieder als Sieger vom Feld gehen. "Natürlich sind wir mit den letzten Ergebnissen nicht zufrieden" , so Dutt. "Wir haben zweimal ganz spät den Ausgleich kassiert. Der Ansatz ist, dass wir die Konstanz über einen längeren Zeitpunkt auf den Platz bekommen müssen."

Nicht mitwirken kann neben den verletzten Thomas Eisfeld und Sebastian Maier auch Chung Yong Lee, der bereits am Montag zur südkoreanischen Nationalmannschaft reisen muss. "Der südkoreanische Verband bewegt sich innerhalb der Regeln, die Abstellungsperiode beginnt am Montag um 0 Uhr. Für uns ist das sehr ärgerlich, denn Lee hat sich in den letzten Wochen für uns zu einem ganz wichtigen Spieler entwickelt", sagte Sebastian Schindzielorz, Bochums Geschäftsführer Sport.

Stand: 11.11.2018, 18:03