Bochum feiert Sieg und Hinterseer

Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Erfolgsserie fortgesetzt und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Trainer Robin Dutt gewann 2:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig und holte damit aus den letzten fünf Spielen elf Punkte. In der Tabelle kletterte der VfL an den Gästen vorbei auf Rang acht.