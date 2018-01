Unruhe in Bochum vor Zweitliga-Duell mit Bielefeld

Vor dem wichtigen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld brodelt es beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Nach der sportlichen Talfahrt richtet sich der Unmut der Fans vor allem gegen Sportvorstand Christian Hochstätter und Aufsichtsratschef Hans-Peter Villis, die nach dem Willen der Opposition zum Rücktritt bewegt werden sollen.

Video starten, abbrechen mit Escape VfL Bochum - Chaosklub oder nicht? | 02:34 Min. | Verfügbar bis 24.01.2019

Nur ein Sieg gegen den West-Rivalen am Montagabend (28.012018) könnte die Lage an der Castroper Straße ein wenig beruhigen. Mit einem Heimerfolg könnte der VfL nach Punkten zu den seit drei Spielen sieglosen Ostwestfalen aufschließen und Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herstellen.

Nicht zuletzt deshalb appellierte VfL-Trainer Jens Rasiejewski an die Anhänger, das Team nach Kräften zu unterstützen. "Wir können diese schwierige Phase nur gemeinsam durchlaufen", so der Coach. Immerhin kann Rasiejewski in der Defensive gegen Arminia wieder auf Anthony Losilla bauen, der nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf rücken dürfte.

Bochumer haben "das Messer am Hals"

In Bielefeld warnte man dagegen vor dem angeschlagenen Hausherren: "Die Bochumer haben das Messer schon etwas am Hals. Darauf müssen wir vorbereitet sein", sagte DSC-Trainer Jeff Saibene: "Wir werden dagegenhalten müssen."

Ausfallen wird bei der Arminia weiterhin der langzeitverletzte Nils Quaschner (Knie-OP), zudem ist Stephan Salger wegen einer Virusinfektion krankgeschrieben. Manuel Prietl ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt und wird seinem Trainer in Bochum ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Stand: 28.01.2018, 13:56