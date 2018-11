Fast im Gegenzug mussten die Bochumer dann das 0:1 hinnehmen. Einen Konter schloss Testroet sicher ab. Nach dem munteren Beginn verflachte die Partie zusehends. Die Gäste standen sicher in der Defensive, die Bochumer fanden nur selten Mittel, um gefährlich zu werden.

Hinterseer verschießt Foulelfmeter

Nach der Pause agierten die Bochumer weiter offensiv, mehr als ein zurecht annulliertes Abseitstor durch Lukas Hinterseer sprang aber nicht heraus. Nach einem Foul an Weilandt konnte Hinterseer den fälligen Strafstoß nicht verwerten. Weilandt nutzte dann eine Konfusion in der Abwehr der Auer zum Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde die VfL-Offensive belohnt.