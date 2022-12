Der 1. FC Bocholt wird nach der Winterpause mit neuem Trainer in die Rückrunde der Regionalliga West gehen. Sven Schuchardt übernimmt ab Januar 2023 das Traineramt, das zuletzt interimsweise der Sportliche Leiter Marcus John innehatte. Schuchardt unterschrieb am Hünting einen zunächst bis 30.06.2023 gültigen Vertrag, der sich im Falle des Klassenerhalts automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

Zuletzt Co-Trainer in Österreich

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Bocholt. Der Verein wird gut geführt, hat eine große Tradition und tolle Fans. Die Mannschaft hat eine Menge Potenzial und ich bin absolut überzeugt, dass wir mit dem Team den Klassenerhalt erreichen werden" , so der 50-Jährige, der zuletzt bei Admira Wacker Mödling in Österreich als Co-Trainer tätig war.

Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt, freut sich über die Neuverpflichtung: "Mit Sven Schuchardt konnten wir unseren Top-Favoriten für die Position des Cheftrainers verpflichten. Jetzt steht erst einmal der Klassenerhalt im Vordergrund, für den Marcus John als Interimstrainer die Weichen gestellt hat."

Der Klassenerhalt - das ganz große Ziel

Klassenerhalt - das ist das ganz große Ziel, für das sich beim Aufsteiger alle unterordnen sollen. John und Schuchardt kennen sich schon länger, standen schon länger in Kontakt. Nach der Entlassung von Jan Winking wurden bereits im Sommer erste Gespräche geführt. Damals habe es aber noch nicht gepasst, verrät Schuchardt. Dies habe sich nun geändert, so der 50-Jährige.

"Sven ist ein absoluter Fachmann, den ich noch aus meiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach gut kenne. Dort war er hoch angesehen, umso glücklicher sind wir, dass wir Sven von unserem gemeinsamen Weg am Bocholter Hünting überzeugen konnten" , freut sich John.

Als Mittelstürmer in der Zweiten Liga unterwegs

Schuchardt ist Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ("Fußballlehrer"). 2019 war er im Lehrgang gemeinsam unter anderem mit Andre Pawlak (1. FC Köln), Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel und Mike Terranova (Rot-Weiß Oberhausen). Als Mittelstürmer bestritt er einst 22 Spiele für Eintracht Braunschweig und den KFC Uerdingen in der 2. Bundesliga. 2007 begann der Neusser seine Trainerlaufbahn beim SC Kapellen-Erft. Ab 2009 arbeitete Schuchardt elf Jahre lang als Jugendtrainer im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach.

Im September 2020 verpflichtete der österreichische Erstligist FC Admira Wacker Mödling Sven Schuchardt für sein Trainerteam. In Österreich war er auch Trainer der zweiten Mannschaft und der U18 des Proficlubs, um die dortigen "Juniors" an den Profibereich heranzuführen.