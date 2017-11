Arminia und St. Pauli auswärts besser

Die Zahlen belegen die Bielefelder Heimschwäche. Von sieben Partien im eigenen Stadion gelangen den Ostwestfalen nur zwei Siege. Auswärts hingegen konnte Arminia die Hälfte aller acht Spiele gewinnen. Auch der FC St. Pauli feierte bereits vier Erfolge in der Fremde. Zuletzt allerdings kassierten die Hamburger eine klare 0:4-Pleite beim Abstiegskandidaten Greuther Fürth, konnten nunmehr sechsmal in Folge nicht gewinnen.

Gäste wollen anderes Gesicht zeigen

Doch die Bielefelder sollten sich nicht täuschen lassen. Die Norddeutschen werden auf der "Alm" anders auftreten, als noch zuletzt in Fürth. " Ich bin guter Dinge, dass jeder Spieler, der aufgestellt wird, alles dafür tun wird, ein anderes Gesicht zu zeigen ", kündigte Trainer Olaf Janßen vor dem Spiel an. Der Coach weiß aber auch, dass die Arminen nach dem 2:0 in Kaiserslautern selbstbewusst in das Spiel gehen werden. " Die Arminia ist kämpferisch und läuferisch die beste Mannschaft in der 2. Bundesliga - da wartet massiv Arbeit auf uns ", so Janßen.

Letztes Bielefelder Heimspiel in 2017

Zumal sich der DSC im letzten Heimspiel des Jahres anständig von seinem Publikum verabschieden möchten. Danach kann der derzeitige Tabellensechste wieder befreiter aufspielen: Bis zur Winterpause folgen mit den Spielen am 10. Dezember in Sandhausen sowie am 16. Dezember in Regensburg nur noch Auswärtsspiele.