Magdeburg beendet Bielefelds Serie

Die Erfolgsserie von Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga ist gerissen. Nach zuvor drei Siegen in Folge verloren die Ostwestfalen am Sonntag (17.02.2019) zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:3 (0:2).

Voglsammer scheitert am FCM-Torwart