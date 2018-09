2. BL: Volle "Alm" pusht Arminia gegen Köln

" Ich glaube, dass keiner müde sein wird, wenn es am Freitag vor vollem Stadion losgeht. Es herrscht pure Vorfreude auf dieses Spiel – es wird ein Erlebnis ", so der Coach vor der Zweitliga-Partie am Freitag (28.09.2018, 18.30 Uhr). Die Bielefelder "Alm" ist bereits ausverkauft.

Darmstadt-Sieg " extrem wertvoll für den Kopf "