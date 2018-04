Arminia unentschieden im Spitzenspiel gegen Kiel

Den Endstand von 1:1 hatten sich die Teams in einem interessanten Spiel bereits in der 25. Minute erspielt. Das 1:0 für Bielefeld durch Brian Behrendt in der 21. Minute glichen die Kieler kurze Zeit später aus. Kommenden Spieltag setzt Bielefeld in Ingolstadt den Kampf um den Aufstieg fort.