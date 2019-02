Arminia selbstbewusst gegen den Tabellenführer

Doch alleine von den Statistiken her, gehen die Norddeutschen als Favorit in die Partie. Platz vierzehn empfängt Platz eins, zwei Heimsiege der Arminia stehen nur einer Auswärtsniederlage der Hamburger gegenüber. Der Traditionsklub von der Elbe ist ein solch souveräner Tabellenführer, dass sich die "Hamburger Morgenpost" zur Schlagzeile "Der HSV ist zu groß für diese kleine Liga" hinreissen ließ (Donnerstag).

Aussagen wie diese werden die Ostwestfalen wohl eher anstacheln als einschüchtern. Beide Mannschaften sind zur Zeit gut drauf. Bielefeld als auch Hamburg verlor von den letzten fünf Punktspielen jeweils nur einmal - beide am 18. Spieltag (Arminia 1:2 gegen Heidenheim, Hamburg 1:3 in Kiel).

Letztes Duell gegen HSV auf der "Alm" 2008

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs in Bielefeld in einem Pflichtspiel liegt mittlerweile zehneinhalb Jahre zurück. Am dritten Spieltag der Bundesliga-Saison 2008/09 hatten die Norddeutschen auf der "Alm" mit 4:2 (1:2) gewonnen.

