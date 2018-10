Fast im Gegenzug zu Voglsammers Großchance konnten die Ostwestfalen einen Ball am eigenen Straraum nicht richtig klären, was Reese mit dem Anschlusstreffer bestrafte (51.). Und nur vier Minuten später verstolperte Arminias Linksverteidiger Florian Hartherz eine eher harmlose Hereingabe am eigenen Fünf-Meter-Raum. Tobias Mohr sagte Danke und schoss zum Ausgleich ein.

Mohr nutzt Konter und dreht die Partie

Die Arminia bemühte sich, eine direkte Reaktion auf den Doppelschlag zu zeigen. Die nächste gute Chance hatten aber die Franken, doch Mohr scheiterte an Ortega (63.). Die Ostwestfalen kämpften, machten aber in der Defensive keinen sicheren Eindruck mehr, während Fürth auf Konter lauerte. Einen davon nutzte erneut Mohr zum Siegtreffer der Gäste (82.).