Bielefeld hat Platz drei im Visier, Düsseldorf die Spitze

Arminia Bielefeld empfängt am Freitagabend (23.02.2018) Dynamo Dresden. Mit einem Sieg würden die Ostwestfalen zumindest nach Punkten zum Relegationsrang drei aufschließen.

Neben Nürnberg ist Bielefeld das einzige Team, das im Jahr 2018 noch ungeschlagen ist. Die Gäste dagegen mussten nach der Winterpause schon drei Niederlagen hinnehmen. DSC-Trainer Jeff Saibene warnte dennoch vor dem kommenden Gegner: " Dresden ist sehr ballsicher und hat viele Tore nach Standards geschossen ", so der Coach.

Dass die Arminia zuletzt so gut unterwegs war, liegt auch an der Kontinuität in Sachen Personal. Bis auf den Langzeitverletzten Nils Quaschner stehen Saibene alle Profis zur Verfügung. In den letzten drei Spielen lief Bielefeld daher jeweils mit der selben Startelf auf. Auch gegen Dynamo seien keine großen Veränderungen zu erwarten, erklärte der Trainer. Einzig Fabian Klos sei im Sturm " ein Thema ".

Düsseldorf erwartet Kampfspiel in Regensburg

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel.

Fortuna Düsseldorf will sich zeitgleich bei Jahn Regensburg die Tabellenspitze zurückerobern. Daran ließ Trainer Friedhelm Funkel keinen Zweifel: " Wir wollen uns nicht verstecken, sondern attackieren ", gab der Coach die Marschroute vor.

Aber Funkel hat auch großen Respekt vor dem Aufsteiger. " Sie laufen sehr viel und geben vor allem nie auf ", sagte der 64-Jährige. Daher erwarte er ein Spiel, " das von Zweikämpfen und Hingabe geprägt sein wird ".

Fehlen werden dem Trainer, der mit Düsseldorf zuletzt zweimal in Folge sieglos blieb, der erkrankte Marcel Sobottka und der verletzte Winter-Neuzugang Genki Haraguchi. Dafür ist Benito Raman nach abgesessener Gelbsperre wieder dabei und wird gleichzeitig auch die einzige Veränderung im Kader sein, wie Funkel verriet.

Stand: 22.02.2018, 17:03