Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg hat Arminia Bielefeld in der 2. Liga wieder in die Spur gefunden. Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 reichte den Ostwestfalen am Sonntag (03.03.2019) ein Treffer von Torjäger Fabian Klos zum 1:0 (1:0)-Erfolg. Bielefeld, das damit vier seiner sechs Spiele im neuen Jahr gewinnen konnte, verbesserte sich durch den Erfolg bei jetzt 31 Punkten auf Platz zehn und hat die obere Tabellenhälfte wieder im Blick.

Weil sich Darmstadt, bei dem Neu-Trainer Dimitrios Grammozis zum ersten Ball auf der Bank saß, zunächst vor allem auf die Defensive konzentrierte, hatte Bielefeld die größeren Spielanteile. Zählbares sprang allerdings erst kurz vor der Pause heraus: Jonathan Clauss ging nach einem langen Ball über die rechte Seite durch und legte klug zurück auf Fabian Klos. Der Bielefelder Angreifer schloss dann aus acht Metern eiskalt zur Arminia-Führung ab (40.). Für Klos war es der 50. Treffer in der 2. Liga.