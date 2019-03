Bielefeld empfängt Bochum zum Westschlager

Dabei sind die Bielefelder auf Wiedergutmachung aus. Das 1:5 beim 1. FC Köln am vergangenen Spieltag war eine ganz schwache Vorstellung der Ostwestfalen, was auch Trainer Uwe Neuhaus nicht entgangen war. " Wir waren blockiert und haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Letztlich hat die Summe an Fehlern zu der Niederlage geführt ", so Neuhaus rückblickend.

Edmundsson: " Hatte nach Köln schlechtes Gefühl "

Den Spielern war nicht entgangen, wieviele Bielefelder Fans den Weg in die Domstadt gefunden hatten. " Ich hatte nach dem Spiel ein wirklich schlechtes Gefühl, weil uns die Fans so toll angefeuert haben ", sagte Mittelfeldspieler Joan Simun Edmundsson.

So wollen die Arminen ihrem Anhang gegen den VfL eine tolle Partie bieten - unabhängig von der schlechten Personallage. Neben den Langzeitverletzten sind nun auch Max Christiansen, Manuel Prietl, Keanu Staude, Roberto Massimo, Reinhold Yabo und Tom Schütz für das Bochum-Spiel fraglich.

VfL-Coach Dutt sieht kein Motivationsproblem