2004: Rapolders Konzeptfußball begeistert Fußball-Deutschland

Die wohl beeindruckendste Zeit erlebte der Verein 2004, als Uwe Rapolder mit begeisterndem Konzept-Fußball in die Bundesliga zurückstürmte. Der Trainer wurde oft in Fußball-Talk-Shows eingeladen, um über seine Art, den Ball laufen zu lassen, zu philosophieren. Spieler wie Patrick Owomoyela, Delron Buckley und Momo Diabang gerieten in das Blickfeld anderer Vereine. Der Trainer und viele Spieler verließen den DSC bald, doch es gelang fünf Jahre lang, sich in der Liga zu halten. 2005 und 2006 gelang den "Blauen" zudem der Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals. Bessere Zeiten gab es in Bielefeld nie.