Mönchengladbach und Liverpool - eine besondere Freundschaft

An diesem Montag (15.04.2019), genau um 15.06 Uhr, ertönen in Liverpool 96 Glockenschläge, einer für jedes Opfer. Das Leben in der Stadt an der Merseyside steht wieder für eine Minute still. Einzig das Läuten aus der großen evangelischen Kirche wird 30 Jahre nach der größten Stadionkatastrophe im englischen Fußball zu hören sein. Jener 15. April 1989, an dem 96 Liverpool-Fans im Hillsborough-Stadion von Sheffield zerquetscht und totgetrampelt wurden, lässt die Stadt noch immer nicht los.

21.000 D-Mark für die Hinterbliebenden der Opfer

Die Hillsborough-Tragödie spielt auch in der Freundschaft zwischen des Fans des FC Liverpool und Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach eine große Rolle. Die enge Bande existiert schon seit den 70er Jahren, als beide Teams zu den besten Mannschaften Europas gehörten.