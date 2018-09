Borussia Mönchengladbach muss im Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (22.09.2018/15.30 Uhr) weiter ohne den Kapitän auskommen. "Für Lars Stindl kommt ein Einsatz in Berlin noch zu früh" , sagte Trainer Dieter Hecking.

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des Ex-Berliners Raffael. Den Brasilianer machen nach wie vor Wadenprobleme zu schaffen.

Video starten, abbrechen mit Escape Lob für seine Offensivspieler von Gladbachs Trainer Hecking | Sportschau | 21.09.2018 | 00:49 Min. | Verfügbar bis 21.09.2019 | Das Erste

Auch die Hertha ist mit sieben Punkten aus drei Spielen in die Saison gestartet und rangiert auf Platz vier. "Sie machen es derzeit richtig gut" , so Hecking über den Gegner. Zuletzt haben sie auf Schalke verdient gewonnen und waren in Wolfsburg drauf und dran, den nächsten Auswärtsdreier einzufahren.

Fakten zum Spiel: Hertha-Coach Pal Dardai ist im Trainerduell mit Dieter Hecking noch sieglos. Aus sechs Spielen holte Dardais Mannschaft nur einen Punkt.

Letztes Spiel: Im April gewann die Borussia ihr Heimspiel gegen Berlin mit 2:1. Hazard traf doppelt, Kalou für die Gäste aus der Hauptstadt.

Personal: Raffael und Stindl sind nach ihren Verletzungen noch nicht ganz fit und damit fraglich. Josip Drmic fehlt aufgrund von Rückenproblemen.