Anschließend konzentrierten sich beide Teams wieder mehr auf die Verteidigung, zahlreiche Fouls hemmten den Spielfluss. Nach einem Gewühl im Berliner Strafraum vergab Dortmunds Achraf Hakimi eine gute Chance. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jordan Torunarigha (85.) spielte Berlin zu zehnt weiter.

Sancho bereitet Reus-Tor vor

Delaney (88.) hatte bei einem Distanzschuss Pech, dass der Ball nur an die Latte klatschte. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Reus nach starker Vorarbeit von Sancho schließlich den Siegtreffer. Herthas Routinier Vedad Ibisevic sah in der Nachspielzeit die Rote Karte, nachdem er BVB-Torwart Roman Bürki den Ball an den Kopf geworfen hatte.