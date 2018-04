Der FC Schalke 04 hat das DFB-Pokalfinale verpasst. Die Schalker unterlagen am Mittwochabend (18.04.2018) im zweiten Halbfinale Eintracht Frankfurt mit 0:1 (0:0).

Per Hacke erzielte Frankfurts Luka Jovic in der 75. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste, die den Vorsprung nach einer Roten Karte gegen Gelson Fernandez (81. Minute) auch in Unterzahl über die Zeit brachten.