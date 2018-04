Die Spieler von Fußball-Drittligist Fortuna Köln, die ihre Aufstiegshoffnungen nach zuletzt fünf Liga-Schlappen in Serie bereits begraben hatten, sind am Samstag (21.04.2018) doch noch in den "Genuss" einer Aufstiegsfeier gekommen - als Zuschauer und Gratulanten. Das Team von Trainer Uwe Koschinat verlor beim FC Magdeburg mit 0:2 (0:2). Der einstige DDR-Spitzenclub und Europapokalsieger von 1974 ist damit an den letzten drei Spieltagen nicht mehr von Rang zwei zu verdrängen und spielt in der kommenden Saison erstmals in der 2. Bundesliga.

Kölns Kyere Mensah foult Beck im Strafraum

Vor mit 23.000 Zuschauern ausverkaufter Kulisse erwischten die Magdeburger einen Start nach Maß. Als ihr Stürmer Christian Beck in der 4. Minute im Strafraum am Ball war, hatte der Kölner Bernard Kyere Mensah seine Hände kurz da, wo Schiedsrichter sie nicht so gerne sehen. Beck kam zu Fall, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt, und Philip Türpitz ließ Fortuna-Keeper Tim Boss mit einem platzierten Schuss keine Chance.

Auch das zweite Tor fällt nach einer Standardsituation

Der anfängliche Angriffswirbel der Gastgeber flaute bei hochsommerlichen Temperaturen nach und nach ab, aber der zweite Treffer zu einer beruhigenden 2:0-Pausenführung gelang ihnen trotzdem noch - erneut per Standard. Nico Hammann traf per Freistoß ins linke Eck.

Nach der Pause schafften es die Kölner nicht, den vorzeitigen Aufstieg der Magdeburger noch einmal in Gefahr zu bringen, sodass sich die Magdeburger Fans lautstark und ausdauernd auf die Aufstiegsfeier einstimmen konnten.