Der erhoffte Befreiungsschlag ist dem FC Schalke 04 mit dem 1:1 (0:0)-Remis bei der TSG Hoffenheim am Samstag (01.12.2018) nicht gelungen, aber eine Niederlage hätte die Stimmung eine Woche vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund sicher deutlich stärker belastet.

Der erste Durchgang war auch ohne Zählbares einer des besseren seiner Art. Die Schalker wirkten jedoch noch etwas unsortiert, als Steven Zuber für Hoffenheim die ersten Akzente setzte. Nach zwei Minuten prüfte der Schweizer erstmals Schalke-Schlussmann Ralf Fährmann, und drei Minuten später sorgte er mit einem Distanzschuss an die Latte für das nächste Highlight.

Dass die Königsblauen offensiv auch etwas zu bieten haben, demonstrierte Guido Burgstaller mit einem Schuss aus der Drehung, den TSG-Keeper Oliver Baumann parierte (11. Minute).

Fährmann vereitelt Hoffenheimer Doppelchance

Etwas Glück hatte Schalke, als Fährmann bei einer Doppelchance von Kerem Demirbay und Joelinton seine Klasse demonstrierte (28.). Den Nachweis derselben blieb Schalkes Stürmer Burgstaller indes schuldig, als der Ball kurz darauf nach einer Ecke am langen Pfosten landete und er diesen nur ans Außennetz setzte.

Den nächsten und letzten Aufreger der ersten Hälfte gab es in der 42. Minute, als Schiedsrichter Robert Kampka nach einem Handspiel von Zuber auf Elfmeter für Schalke entschied. Der Videoschiedsrichter intervenierte aber - mutmaßlich, weil der Ball Zuber erst an den Oberkörper und von da an den Arm prallte -, und Kampka nahm seine Entscheidung zurück.

Das tat er in Durchgang zwei nicht, nachdem Ishak Belfodil den Schalker Bastian Oczipka aus kurzer Distanz an die Hand geschossen hatte - Elfmeter für Hoffenheim. Diese Chance ließ sich Andrej Kramaric nicht entgehen und brachte die TSG in Führung.

Kurz vor Ende der Nachspielzeit rettet Fährmann erneut

Schalke musste das Tempo nun anziehen. Als Suat Serdar in der 67. Minute im Strafraum Maß nehmen konnte, verhinderte TSG-Verteidiger Kasim Adams Nuhu noch Schlimmeres. Sechs Minuten später gab es dann den dritten Elfmeterpfiff des Abends, und dieses Mal durfte Nabil Bentaleb für Schalke auch zur Tat schreiten. Ermin Bicakcic hatte Daniel Caligiuri im Strafraum zu Fall gebracht.

Bentaleb traf zum 1:1 und hätte den Gästen fast sogar drei Punkte beschert, aber seinen Volleyschuss aus 22 Metern konnte Baumann um den Pfosten lenken (77.). Eine Glanzparade gelang auch noch Fährmann, als er kurz vor Ende der vierminütigen Nachspielzeit einen Kopfball von Joelinton entschärfte.