Kölns Fußballfrauen ohne Tor gegen Leverkusen

Köln mit den ersten Chancen

Die Sinne mussten also geschärft werden, entsprechend fokussiert starteten die Kölnerinnen ins Match gegen den Nachbarn. Die erste wirklich dicke Chance bekamen die Zuschauer im Franz-Kremer-Stadion in der 17. Minute zu sehen: Manjou Wilde drehte sich 20 Meter vor dem Tor bei der Annahme perfekt um die Gegenspielerin zum Tor und legte nach rechts zu Beuschlein ab. Die scharfe Hereingabe am rechten Sechzehnereck fälschte Bayers Verteidigerin Melissa Friedrich mit ihrer Grätsche sechs Meter vor dem eigenen Tor beinahe fatal ab. Sie veränderte die Richtung des Balles zu ihrem Glück aber nicht genug und so konnte sich Keeperin Friederike Repohl doch auf die nur leicht abgefälschte Flanke werfen.

In der 32. Minute hätten die Kölnerinnen eigentlich in Führung gehen müssen: Genessee Puntigam war auf der linken Seite plötzlich völlig blank und hatte 14 Meter vor dem Tor alle Zeit der Welt. Dennoch schoss die Österreicherin die Kugel freistehend am kurzen Eck vorbei ans Außennetz. Da war defintiv mehr drin.

Chancenarme Partie

Bayers einzige Chance im ersten Durchgang sahen die Fans in der 40. Minute: Eine Flanke von Alexandra Emmerling konnte Laura Donhauser gerade noch entscheidend abfälschen, die Kugel landete so aber im Rückraum, wo Elisa Senß aus 19 Metern von halblinks flach nur einen Meter nach links verzog.

Die Partie blieb insgesamt aber chancenarm und eher fad. Erst in der 60. Minute zeigte sich Leverkusens Offensive: Eine Flanke von links rutschte auf den zweiten Pfosten durch, wo Bayers Ostermeier wartete, die aus 13 Metern mit rechts flach abzog. Der Schuss wäre wohl knapp links vorbei gegangen, doch blockte eine Kölnerin kurz vor ihrer Torlinie. Den Nachschuss, der wieder bei Ostermeier landete, verzog die junge Stürmerin knapp. Das war es dann. Es blieb beim torlosen remis.

MSV Duisburg besiegt Potsdam

Zu einem souveränen 3:0-Heimerfolg kam derweil der MSV Duisburg gegen Schlusslicht Turbine Potsdam. Alle drei Tore gelangen dabei Stürmerin Sarah Freutel (13., 29., 48. Minute). Der MSV sprang damit bei nunmehr 13 Zählern auf den 8. Tabellenplatz.