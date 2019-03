Fortuna Köln hat sich am Dienstagabend (26.03.2019) für die Runde der letzten vier Teams im Mittelrheinpokal qualifiziert. Hamdi Dahmani mit zwei Treffern sowie Boné Uaferro sorgten für das knappe 3:2 (2:1) der Südstädter bei Viktoria Köln. Der Regionalligist forderte den Drittligisten bis an die Leistungsgrenze, musste sich aber am Ende geschlagen geben.

Welche besondere Bedeutung diese Partie für Köln hat, wurde bereits im Vorfeld deutlich. Aufgrund des großen Zuschauerandrangs wurde die Partie im Sportpark Höhenberg rund 15 Minuten später angepfiffen. Das Spiel begann recht verhalten, beide Teams tasteten sich erstmal ab. Je länger die Partie aber dauerte, desto forscher wurde die Fortuna. Und dieses Engagement wurde belohnt.

Treffer in der Nachspielzeit

Nach zwölf Mnuten bediente Okan Kurt Kapitän Hamdi Dahmani, der abzog und zur Führung traf. In der Folge ließen die Bemühungen der Fortunen dann aber nach, was die Hausherren ausnutzten. Sie erhöhten das Tempo und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. Die größte Chance hatte bis dahin Mike Wunderlich, der nach 39 Minuten einen Freistoß aus 18 Metern gegen das Lattendreieck schlenzte. Den Abpraller verpasste Tobias Willers nur um Zentimeter.

Doch die Viktoria ließ sich nicht beirren und setzte nach. Und nur wenige Sekunden später fiel der Ausgleich. Sven Kreyer versuchte es aus der Distanz, der Ball wurde abgefälscht und flog über Fortuna-Torhüter Nikolai Rehnen hinweg in die Maschen zum 1:1. Doch die Freude der Viktoria-Spieler währte nicht lange. Nach einem Eckball köpfte Dahmani die Kugel in der Nachspielzeit zur erneuten Führung ein. Beide Teams rieben sich immer wieder in vielen Zweikämpfen und Diskussionen auf.

Viele Zweikämpfe und Diskussionen

In der zweiten Hälfte attackierten die Südstädter früher, was der Viktoria zunächst ein paar Probleme bereitete. Doch das Team von Trainer Patrick Glöckner konnte sich immer besser befreien, bestimmte die Partie - und spielten sich eine große Chance heraus. Wunderlich gelang fünf Minuten vor dem Ende das verdiente 2:2. Doch wieder dauerte die Freude nicht lange. In der Nachspielzeit traf Boné Uaferro nach einem Eckball zum umjubelten 3:2-Endstand für die Fortuna.

