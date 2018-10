In der Schweiz verlor der Bundesliga-13. am Donnerstagabend (25.10.2018) trotz eines sehenswerten Doppelpacks von Karim Bellarabi verdient mit 2:3 (0:1). Während der Schweizer Pokalsieger erstmals einen Bundesligisten besiegte und mit neun Punkten aus drei Spielen fast schon für die K.o.-Runde qualifiziert ist, muss Bayer nun wieder etwas um das Weiterkommen bangen. Der Druck auf Trainer Heiko Herrlich wächst vor den Auswärtsspielen in Bremen am Sonntag in der Liga und Mönchengladbach am kommenden Mittwoch im DFB -Pokal weiter an. Die Tore für die Schweizer erzielten Antonio Marchesano in der 44. Minute, Toni Domgjoni (59.) und Stephen Odey (78.). Bellarabi hatte die Partie vor 12.427 Zuschauern zwischenzeitlich gedreht (50./53.).