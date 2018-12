In der 79. Minute blieb es Lukasz Piszczek verwehrt, die Dominanz der Dortmunder auf der Anzeigetafel zu dokumentieren. Sein Gewaltschuss vom rechten Strafraumeck landete an der Latte - ganz in der Nähe der Stelle, wo das Aluminium in Durchgang eins schon den Ausgleich durch Gondorf verhindert hatte.

Letztlich war es der eingewechselte Paco Alcácer, der den Sack mit seinem zehnten Saisontor in der Nachspielzeit zumachte. Es war das neunte Jokertor des Spaniers. Damit stellte er den Rekord des Freiburgers Nils Petersen (2016/17) und des Stuttgarters Viorel Ganea (2002/03) ein, die für ihre neun Treffer nach Einwechslung jeweils eine ganze Saison benötigten.