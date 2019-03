Bayer Leverkusen hat in der Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer kassiert. Am Freitagabend (29.03.2019) unterlagen die Rheinländer bei 1899 Hoffenheim mit 1:4 (1:1).

Die Anfangsphase der Partie gehörte zwar den Leverkusenern, aber das erste Tor den Gastgebern. Nachdem Benjamin Hübner seinen Kollegen Andrej Kramaric auf der linken Seite steilgeschickt hatte, fand dessen Pass in der Mitte Ishak Belfodil, und der ließ Bayer-Keeper Lukas Hradecky keine Chance.

Die Gäste ließen sich allerdings nicht aus dem Rhythmus bringen und kamen durch Kevin Volland sieben Minuten später zum Ausgleich. Von Julian Brandt im Strafraum glänzend in Szene gesetzt köpfte er zum 1:1. Volland hätte kurz darauf auch erhöhen müssen, war aber wohl zu überrascht, als er den Ball am Fünfmeterraum vor die Füße bekam und traf das leere Tor nicht (21.).

Bender und Bellarabi müssen verletzt vom Platz

Es kam in der ersten Hälfte aber noch schlimmer für die Leverkusener - zwar noch nicht in Form von Gegentreffern, aber pesonell. Mit Karim Bellarabi und Lars Bender mussten gleich zwei Spieler verletzt vom Platz.

Keinen guten Abend erwischte auch dessen Zwillingsbruder Sven Bender. Er traf kurz nach der Pause ins eigene Tor, als er einen Schuss von Nadiem Amiri abfälschte (51.). Auf der Gegenseite hatten die Bayer-Spieler auch nicht mehr Glück. Leon Bailey visierte nach einem Konter im Strafraum die lange Ecke an, aber Hoffenheims Schlussmann Oliver Baumann fuhr noch rechtzeitig den Fuß aus und hielt die TSG-Führung fest (60.).

Belfodil erhöht für die Hausherren auf 2:1

Die Gastgeber machten es im Gegenzug besser und Belfodil erhöhte nach einem langen Pass von Florian Grillitsch auf 3:1 (61.). Diese Führung verteidigte die TSG, ohne in große Nöte zu geraten. Letzte Zweifel am Sieg waren aber erst ausgeräumt als Belfodil den Ball zum dritten Mal an Hradecky vorbeibrachte. Das Tor bekam aber Andrej Kramaric zuerkannt, der auf der Linie wohl noch mit einer Fußspitze am Ball war (79.).

Für Leverkusen war dies nach der Heimschlappe gegen Bremen die nächste Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Europapokalplätze.