Bayer Leverkusen hat dank eines Arbeitssieges in der Europa League sein erstes Etappenziel erreicht. Die Werkself gewann am Donnerstag (08.11.2018) das Spitzenspiel der Gruppe A gegen Spitzenreiter FC Zürich verdient mit 1:0 (0:0) und erreichte damit vorzeitig die K.o.-Runde. In den ausstehenden beiden Spielen gegen Ludogorez und Larnaka geht es für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich dann noch darum, den Gruppensieg, der für die nächste Runde von Vorteil sein kann, erfolgreich zu verteidigen. Tin Jedvaj sorgte nach genau einer Stunde mit seinem ersten Europa-League-Treffer für das Siegtor der Werkself.