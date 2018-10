"Es ist nie verkehrt, gegen eine Mannschaft zu spielen, die nachdenkt. Ich spüre, dass sie nachdenken. Und das kennt man in München nicht", sagte Trainer Hecking am Donnerstag und sieht dies ganz augenscheinlich als Vorteil für sein Team. "Man hört raus, dass sie nach der Leichtigkeit suchen. Drei Spiele nicht gewonnen zu haben, ist für sie etwas Neues. Damit müssen sie lernen umzugehen."

"Wir wollen leidenschaftlich spielen"

Sich auf die Verunsicherung des Gegners zu verlassen, wäre laut Hecking aber "fatal". Der 54-Jährige wolle sich stattdessen darauf konzentrieren, seine Mannschaft gut auf den Gegner einzustellen. " Wir wollen leidenschaftlich spielen und alles abrufen, was wir an den ersten sechs Spieltagen gezeigt haben ", sagte Hecking.

Lars Stindl als Option