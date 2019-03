Kruse und Rashica

Vor allem in der Offensive läuft es bei Hanseaten. Kapitän Max Kruse kam in den jüngsten Partien auf vier Scorerpunkte. Auf dem Flügel sorgt Milot Rashica (fünf Tore in der Rückrunde) für viel Gefahr. Verzichten müssen die Bremer in Leverkusen auf "Oldie" Claudio Pizarro, der eine Oberschenkelverletzung auskuriert. In der Abwehr fehlen mit Milos Veljkovic (Gelbsperre) und Sebastian Langkamp (Schulterverletzung) gleich zwei Stützen.

Nicht weniger formstark als Bremens Offensive ist die der Leverkusener: Kevin Volland war in den jüngsten sieben Partien immer an mindestens einem Tor beteiligt. Auch die jüngst von Bundestrainer Joachim Löw berufenen Julian Brandt und Kai Havertz sorgten dafür, dass das Bosz-Team nach Bayern München (26 Tore) die torhungrigtste Offensive der Rückrunde hat (20 Treffer).

