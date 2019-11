Comeback gegen Bayern München möglich

Nun steht er im Spiel gegen Bayern München am Samstag (30.11.2019, 18.30 Uhr) wohl vor dem Comeback. "Er hat mittrainiert, das war gut" , gab Cheftrainer Peter Bosz am Freitag einen kurzen Einblick in Havertz' Genesungsprozess.

Ob er schon wieder bei 100 Prozent ist, lässt sich natürlich nicht sagen. Auch sollten keinesfalls alle Hoffnungen für das Spiel gegen den Rekordmeister auf den Schultern des 20-Jährigen lasten. Aber: Havertz kann unbestritten ein Faktor sein, der im richtigen Moment ein Spiel entscheiden kann.

Bosz über die Bayern: "Die haben Wind im Rücken".

Bosz hofft auch auf Sven Bender

Für das Spiel beim Tabellendritten aus München rechnet sich der Trainer durchaus Chancen aus. Bosz gab sich kampflustig: "Wir wollen in München auch punkten. Ich glaube, dass das möglich ist." Sportchef Rudi Völler schätzte die Partie als "Bonus-Spiel" ein, bei dem man nichts zu verlieren habe. Der letzte Leverkusener Sieg in München gelang im Oktober 2012.

Laut Bosz sei auch der Einsatz von Abwehrspieler Sven Bender wichtig, der während seiner Zeit bei Borussia Dortmund vier Jahre lang mit Bayern-Torjäger Robert Lewandowski zusammengespielt hat. " Ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann. Er kennt ihn sehr, sehr gut", sagte der Niederländer.

Euphorie aus der Champions League mitnehmen

Am Dienstag hatte Bender gegen Lokomotive Moskau in der Champions League mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand maßgeblichen Anteil daran, dass Leverkusen nun in Europa überwintert. Ein Schub für das Selbstvertrauen der Werkself vor dem Aufeinandertreffen mit den Bayern.