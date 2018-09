Bayer Leverkusen - Rudi Völler stärkt Heiko Herrlich

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler kann die mediale Diskussion um Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich nicht verstehen. "Es gibt auch andere ambitionierte Teams, die nicht gepunktet haben. Diese Hysterie nervt", sagte der 58-Jährige im "Kicker".

Völler nahm die Profis des Fußball-Bundesligisten in die Pflicht: "Einige Spieler haben mir ein wenig zu viel davon gesprochen, wie gut wir sind und wie weit vorne wir landen können. Mein Tipp: Nicht so viel reden, mehr machen. Auf dem Platz." Völler betonte aber, fest an die Mannschaft und den Trainer zu glauben.