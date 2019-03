Bayer Leverkusen steht am Samstag (02.03.2019) in der Fußball-Bundesliga vor einer Pflichtaufgabe. Will das Team von Trainer Peter Bosz in der nächsten Saison international spielen, sollten Heimspiele gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gewonnen werden. Der SC Freiburg führt besagtes Drittel allerdings an und hat sehr viel Luft zur Abstiegszone. Zudem reisen die seit vier Spielen ungeschlagenen Breisgauer nach dem 5:1-Heimsieg gegen Mainz mit breiter Brust an.

Zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Spielweise

Ein Selbstläufer wird die Partie für die Leverkusener trotz klar verteilter Favoritenrolle also nicht. " Das wird sehr interessant sein, und es wird nicht einfach ", so Bosz. Der niederländische Fußballlehrer freut sich auf die Partie, weil " zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Spielweise aufeinander treffen ". Die Tatsache, dass Bayer an einem Karnevalssamstag seit fünf Jahren nicht mehr gewonnen hat, ließ Bosz kalt: " Das müssen wir ändern. "

Bosz: "Habe Respekt vor Streich" | Sportschau | 01.03.2019 | 00:58 Min. | Verfügbar bis 01.03.2020 | Das Erste

Bosz muss auf Bender und Bellarabi verzichten