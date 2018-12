2:1 auf Schalke, 3:1 gegen Hertha BSC - zwei Siege am Stück haben Heiko Herrlich sein Traineramt bei Bayer Leverkusen nicht retten können. Nach WDR-Informationen von Sonntag (23.12.2018) hat sich der Bundesligist einen Tag vor Heiligabend von seinem Trainer getrennt. Nachfolger wird der Niederländer Peter Bosz.

Zweiter Trainerwechsel der Saison

Es ist der zweite Trainerwechsel in dieser Saison nach Tayfun Korkut, der beim VfB Stuttgart von Markus Weinzierl abgelöst worden war. Der ehemalige Fußballprofi und Bundesliga-Torschützenkönig Herrlich hatte Leverkusen mit Beginn der Saison 2017/2018 übernommen. In seiner ersten Spielzeit als Chefcoach führte Herrlich den Verein auf den fünften Platz und in die Europa League. Die Qualifikation für die Champions League wurde knapp verpasst.

Doch in dieser Saison lief es nicht rund bei Leverkusen. Herrlich geriet früh in die Kritik, obwohl er mit seiner Mannschaft das Achtelfinale des DFB-Pokals erreichte und Gruppensieger in der Europa League wurde. Bayer holte aus den zurückliegenden sechs Erstligabegegnungen 13 Punkte, trotzdem folgte jetzt die Trennung.

Herrlich: " Verstehe mich als Diener des Vereins "

Kurz nach dem Erfolg gegen die Berliner hatte Herrlich auf die Frage nach seinem Posten gesagt: " Ich habe das nicht zu entscheiden. Ich verstehe mich als ein Diener des Vereins. Und solange ich ein Diener des Vereins bin, werde ich meine Aufgabe mit Leidenschaft erfüllen. Nach dem Match waren weder Rolfes noch Sport-Geschäftsführer Rudi Völler oder Co-Geschäftsführer Fernando Carro zu einer Stellungnahme bereit gewesen.

Peter Bosz kennt die Bundesliga

Sein Nachfolger kennt die Bundesliga bereits von seinem Engagement bei Borussia Dortmund. Zu Beginn der Saison 2017/18 hatte der 55-Jährige das Traineramt bei Borussia Dortmund übernommen. Nach einem sehr guten Start, schieden die Westfalen zunächst in der Champions League aus und konnten neun Pflichtspiele in Folge nicht gewinnen. Nach dem legendären 4:4 gegen Schalke (nach 4:0-Führung) Mitte Dezember 2017 wurde Bosz entlassen und durch Peter Stöger ersetzt.

Stand: 23.12.2018, 11:05