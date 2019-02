Fortuna Düsseldorf hat in den vergangenen sieben Partien der Fußball-Bundesliga 16 von 21 möglichen Punkten geholt. Mit entsprechend breiter Brust treten Trainer Friedhelm Funkel und sein Team am Sonntag (17.02.2019) bei Bayer Leverkusen an. " Wir können gegen jedes Team bestehen, das haben wir bereits gezeigt ", so Funkel.

Bosz: " Ein Spiel, das wir gewinnen müssen "

Das haben die Fortuna beim 3:3 - nach 1:3-Rückstand - gegen Bayern München ebenso bewiesen wie beim 2:1-Heimsieg gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. Bei den Leverkusenern, die im Februar zu Hause bereits einen 3:1-Erfolg gegen München vorzuweisen haben, erwartet die Fortunen ein ähnlich starkes Kaliber.