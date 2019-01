Spektakulärer Auftakt in die Bundesligarückrunde in NRW: Bayer Leverkusen mit dem neuen Trainer Peter Bosz empfängt am Samstag (19.01.2019, 15.30 Uhr) den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach. Beide Teams starten ambitioniert in die Rückserie: Die Leverkusener wollen unter ihrem neuen Trainer Peter Bosz eine Aufholjagd in Richtung Europapokalplätze starten, Borussia Mönchengladbach hofft nach einer starken Vorrunde auf die Champions-League-Qualifikation.

Bei Bayer wird es darauf ankommen, wie weit das Team die Spielidee seines neuen Coachs umsetzen kann. "Ich verspreche: Es wird für Gladbach unangenehm" , erklärte Stürmer Kevin Volland. Und sein Trainer Bosz gibt die Parole aus: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen."

Gladbach sieht sich aber gut gerüstet. "Wir sind gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet" , erklärte Borussias Trainer Dieter Hecking, der sich trotz der hervorragenden Hinserie nicht unter Erwartungsdruck setzen lassen will: "Wir werden weiter von Spiel zu Spiel zu denken. Mit dieser Strategie sind wir sehr gut gefahren."

Fakten zum Spiel: Gladbach gewann vier der vergangenen sechs Meisterschaftsspiele gegen Leverkusen. Im DFB-Pokal fegte Bayer die Borussia allerdings mit 5:0 vom Platz.

Letztes Spiel: In der Hinrunde siegte Mönchengladbach zu Hause mit 2:0 nach Treffern vomn Hofmann und Johnson.