Dank Bailey: Bayer endlich wieder "Vizekusen"

Bayer Leverkusen spielt bislang eine überzeugende Saison und hat sich klammheimlich zum Bayern-Jäger Nummer eins gemausert. Durch den 4:1-Sieg bei 1899 Hoffenheim hatte sich die Werkself zumindest über Nacht wieder auf den oft so ungeliebten zweiten Platz vorgeschoben.

Doch selten war Bayer wohl so froh über die Bezeichnung "Vizekusen" wie in dieser Spielzeit. Denn nach der Seuchensaison 2016/17 und den namhaften Abgängen (Chicharito, Calhanoglu, Kampl) haben nur wenige damit gerechnet, dass Leverkusen so schnell wieder so durchstartet.

Längst vergessen ist die unheimliche Serie nicht gewonnener Spiele. Drei Monate lang - vom Start der Vorbereitung bis zum 4:0-Sieg über den SC Freiburg am 4. Spieltag - hatte es die Elf von Trainer Heiko Herrlich nicht geschafft, innerhalb der regulären Spielzeit ein Profi-Team zu schlagen.

Bayer stellt Vereinsrekord ein

Doch die Mannschaft fing sich und beeindruckte fortan mit tollem Fußball: Von den vergangenen 14 Bundesliga-Spielen verlor die Werkself nur eines: Den Rückrunden-Auftakt gegen Liga-Primus FC Bayern. Außerdem erzielte Bayer in den letzten 24 Pflichtspielen immer mindestens ein Tor – damit stellte Leverkusen den Vereinsrekord von Oktober 1999 bis Mai 2000 ein.

Maßgeblich daran beteiligt ist Leon Bailey. Der 20 Jahre alte Jamaikaner schoss auch die sonst so heimstarken Hoffenheimer (im Jahr 2017 gab es nur eine einzige Heimniederlage) fast im Alleingang ab.

Leverkusens Mann der Stunde: Leon Bailey

Dabei verzückte er mit seinem Hacken-Treffer nicht nur seinen aktuellen Arbeitgeber. " Es war instinktiv. Ich wusste, dass ich vor dem Tor stand - und das Tor bewegt sich nicht ", kommentierte der Mann des Tages mit entwaffnender Logik. Doch Bailey wusste genau, dass er (wieder einmal) eine überragende Vorstellung in der Bundesliga gezeigt hatte. " Für mich persönlich war es ein tolles Spiel. Es ist verrückt, was ich in einem Jahr in Leverkusen schon erreicht habe ", so der Außenstürmer, der neben seinem Tor an zwei weiteren Treffern beteiligt war.

"Bailey ist eine Rakete"

"Wir laufen alle so schnell wie wir können, aber er ist immer noch ein bisschen schneller", staunt auch Lars Bender über den Hochgeschwindigkeits-Dribbler. Baileys Sturmkollege Kevin Volland drückte es noch drastischer aus: " Das ist eine absolute Rakete! Wenn er und Karim Bellarabi gegeneinander sprinten, dann ist das eine andere Sportart. "

Der Gelobte selbst versicherte brav, dass er hart arbeite, jeden Tag etwas Neues lerne und sehr dankbar dafür sei. Das galt auch für die Frage, ob er mit dem Begriff "Vizekusen" etwas anfangen könne. Zum ersten Mal an diesem Tag blickte Bailey ziemlich ratlos: " Nein, davon habe ich noch nie gehört. "

cl/sid/dpa | Stand: 21.01.2018, 14:42