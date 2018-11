Noch am Sonntagnachmittag (28.10.2018) schienen für Bayer Leverkusen die nächste Niederlage und ein Trainerwechsel nur noch eine Frage von Stunden. Vier Tage, zwei spektakuläre Siege gegen formstarke Gegner und elf eigene Tore später sind Krise und Trainerdiskussion kein Thema mehr.

Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich hat sich mit dem 6:2 bei Werder Bremen in der Bundesliga und einem 5:0 bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal aus der Krise geschossen. "Ich habe immer gesagt, dass du dir die Leichtigkeit über die Ergebnisse zurückholst. Jetzt scheint der Bann gebrochen" , sagte Herrlich, der mit einer taktischen Umstellung vom 4-2-3-1 auf 3-4-3 und der Neuorientierung hin zum Konterfußball mit schnellen Spielern vorne seinen Anteil an der Wende hat.

Frühe Führungen als Erfolgsrezept

Dass die Werkself sowohl in Bremen durch Kevin Volland (8. Minute) als auch in Mönchengladbach durch Julian Brandt (5.) früh in Führung ging, spielte ihr in die Karten. Aus einer gesicherten Defensive heraus legte Leverkusen in beiden Partien das zweite Tor nach und stellte den Gegner so vor eine schwierige Aufgabe. "Als wir 0:2 zurücklagen, war es ein schmaler Grat gegen so eine Kontermannschaft" , sagte Gladbachs Lars Stindl, nachdem sein Team von Bayer eiskalt ausgekontert worden war.