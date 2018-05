Der FC Schalke will beim FC Augsburg endgültig die Qualifikation für die Champions League unter Dach und Fach bringen. Ein Punkt würde dazu genügen. "Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen. Dazu brauchen wir einen guten Plan, offensiv wie defensiv", sagte Domenico Tedesco am Donnerstag (03.05.2018).

Tedesco: Thema Meyer abgeschlossen

Schalkes Coach glaubt nicht, dass der Disput um die Suspendierung von Max Meyer sich auf die Stimmung bei den Schalkern und die Leistung auswirkt. Der 22 Jahre alte Meyer, der zwei Schalker Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen hatte und den Verein am Saisonende ablösefrei verlässt, hatte am Montag Mobbing-Vorwürfe gegen den Club erhoben und war daraufhin vom Club für den Rest der Saison freigestellt worden. Schalkes Aufsichtsratchef Clemens Tönnies bedauerte im Interview mit der Sportschau das unrühmliche Ende der Beziehung mit Meyer.

"Das Thema ist für uns abgeschlossen", sagte Schalkes Coach Tedesco. "Unser Eindruck war, dass die Mannschaft danach konzentriert und fokussiert trainiert hat." Tedesco hob zudem Meyers Wert für das Team in der Vergangenheit hervor: "Dass wir so eine gute Saison spielen, ist auch der Verdienst von Max Meyer. Er ist ein Teil der Mannschaft."