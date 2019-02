Das teilten die beiden Klubs am Sonntagvormittag (03.02.2019) mit.

Nach einer Platzbegehung am Morgen durch Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) und Offizielle beider Vereine wurde entschieden, dass der Rasen im Erzgebirgsstadion aufgrund anhaltender Schneefälle nicht bespielbar ist.

Video starten, abbrechen mit Escape Historie - als der Winter die Bundesliga lahm legte | Sportschau | 31.01.2019 | 02:34 Min. | Verfügbar bis 31.01.2020 | Das Erste

Wann die Partei nachgeholt wird, ist noch offen. Die Kölner waren am Donnerstag mit einer Niederlage bei Union Berlin in das neue Zweitliga-Jahr gestartet. Ihre nächste Partie findet am kommenden Freitag statt - dann empfängt die Elf von Trainer Markus Anfang den FC St. Pauli in Köln.

Stand: 03.02.2019, 10:38