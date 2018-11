Topscorer der Dortmunder

Der 29-Jährige wirkt gereift. Er organisiert und dirigiert auf dem Feld, wird abseits dessen bald zum ersten Mal Vater und geht für die Borussia voran. Als er im kritischen Pokalspiel gegen Union Berlin eingewechselt wurde, übernahm er am Ende Verantwortung und erzielte den Siegtreffer in der Verlängerung. Am vergangenen Wochenende war er auch Torschütze des einzigen Treffers in der Partie gegen den VfL Wolfsburg.

Nach Frankfurts Sébastien Haller (12) ist Reus mit elf Scorerpunkten (sechs Tore, fünf Vorlagen) der beste Scorer der Bundesliga, dazu kommen insgesamt fünf direkte Torbeteiligungen in Champions League und DFB-Pokal.

Dauerbrenner - und gesund

Dass Reus diese Zahlen liefert und seine Rolle auch so ausführen kann, liegt auch daran, dass er eben erstmals seit Langem langfristig gesund und fit ist. Saisonübergreifend hat Reus 16 Ligaspiele in Serie auf dem Rasen gestanden, das gab es zuletzt vor fünf Jahren.

Obwohl er inzwischen auf der Zehnerposition und nicht mehr auf dem Flügel agiert, hat nur Augsburgs Philipp Max in dieser Saison mehr Sprints in der Liga angezogen als Reus.

Reus-Treffer als Erfolgsgarantie?

Gegen Atletico hoffen die Dortmunder wieder auf Tore ihres Anführers. Mit einem Sieg würde der Einzug ins Achtelfinale vorzeitig eingetütet, und Reus-Treffer sind beinahe so etwas wie eine Erfolgsgarantie: Von den 15 Spielen in denen er in der Königsklasse für den BVB traf, verlor Dortmund nur zwei.