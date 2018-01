Auf dem Weg zur finanziellen Gesundung hat Arminia Bielefeld einen wichtigen Schritt getan. Auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag (28.01.2018) in der Schüco-Arena stimmten die Mitglieder des verschuldeten Zweitligisten mit großer Mehrheit sowohl dem Verkauf des vereinseigenen Stadions als auch der Kapitalerhöhung in der DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co KGaA zu.

Dieses deutliche Votum macht den Weg frei für das unlängst vorgestellte Sanierungskonzept unter Beteiligung von Gläubigern, Banken und des sogenannten "Bündnis Ostwestfalen" mit Geldgebern aus der Region. "Das ist eine historische Befreiung. Ziel ist es, in fünf Jahren schuldenfrei zu sein", kommentierte Geschäftsführer Markus Rajek.

Großer Schuldenabbau bis Sommer geplant

Die Verbindlichkeiten in Höhe von aktuell rund 25 Millionen Euro sollen bis zu diesem Sommer auf 3,2 Millionen Euro gesenkt werden. Nach Aussage der Vereinsführung werden bereits Gespräche mit potenziellen Kaufinteressenten für das Stadion geführt.